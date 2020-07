La Regione Toscana eroga contributi in alloggi e/o edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per interventi di efficientamento energetico. I soggetti beneficiari del contributo sono i Comuni toscani proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si avvalgono per la realizzazione degli interventi, ai sensi della normativa vigente, dei soggetti gestori di cui alla legge regionale […]

