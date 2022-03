Nella sessione d’asta del 21 marzo 2022 saranno offerti 1.291.268 titoli GO relativi alla produzione da marzo a dicembre 2021, come di seguito riportato: A renderlo noto è il Gse in una nota rivolta agli operatori ammessi alle procedure concorrenziali. Ricordiamo che è scaduto il tempo a disposizione di ciascun operatore per rilasciare una garanzia […]

Potrebbe interessarti anche: