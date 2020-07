Confermato il tetto di 250 euro/TEE per quanto riguarda il contributo tariffario massimo riconosciuto ai distributori di energia per i Titoli di efficienza energetica, ma con l’introduzione di un corrispettivo addizionale fino a 10 €/TEE. Queste le decisioni più importanti assunte dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con la delibera 270/2020 (allegata […]

