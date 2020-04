L’Autorità per l’energia e le reti si è mossa per evitare che i ritardi dovuti all’emergenza attuale, impedendo il rispetto delle tempistiche previste dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) per le diverse fasi degli iter di connessione degli impianti , comporti per i gestori di rete l’obbligo di erogazione degli indennizzi automatici e per i […]

Potrebbe interessarti anche: