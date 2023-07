Al fine di dare seguito alle istanze ricevute dagli operatori, il Gse ha prorogato il termine per l’invio delle dichiarazioni di esenzione dall’applicazione della cosiddetta norma “Extra Profitti”. Le nuove deadline sono fissate rispettivamente al 29 agosto 2023, ore 18, per il periodo di produzione febbraio-dicembre 2022 e al 29 settembre 2023, ore 18, per […]

