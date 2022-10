Acquisto congiunto di gas, “tetto dinamico” per i prezzi al TTF, nuove misure per tamponare la crisi di liquidità delle imprese energetiche e per aumentare la solidarietà tra gli Stati membri. Come anticipato, la Commissione europea oggi pomeriggio ha presentato le nuove misure contro il caro energia, che saranno discusse dai capi di Stato e […]

Potrebbe interessarti anche: