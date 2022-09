Produrre idrogeno 100% green da fonti rinnovabili e utilizzando direttamente le percentuali (anche relativamente basse) di umidità atmosferica, senza consumare acqua, è una delle frontiere più recenti della ricerca in campo energetico. Un gruppo di ricercatori di due università, Melbourne in Australia e Manchester in Gran Bretagna, ha sperimentato una possibile applicazione della tecnologia DAE […]

