7 Giugno 2019 ternienergia Tags: fotovoltaico

Ternienergia cede 22 impianti fotovoltaici per una potenza di 19,3 MW

La cessione per 23,8 mln di euro a Mareccio Energia, una piattaforma di aggregazione di impianti fotovoltaici in Italia di un primario fondo d’investimento. Altri 2 impianti FV verranno ceduti con la cessione del 50% delle quote della Società NextPower II Prima Srl.

