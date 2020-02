I ricavi consolidati di Terna per il 2019 sono stati di 2,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,2 miliardi di euro del 2018. La variazione è imputabile prevalentemente all’incremento dei ricavi del Regolato Italia, unito al contributo del Non Regolato. Lo rende noto il consiglio di amministrazione del gestore della rete che ieri […]

