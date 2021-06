Terna ha pubblicato la documentazione relativa al progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione secondaria della frequenza/potenza, come approvata dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente con Delibera 215/2021/R/EEL (vedi allegati in basso). Le richieste di partecipazione potranno essere inviate via pec a partire dal 7 giugno 2021 all’indirizzo regolatorio@pec.terna.it. Con successivo avviso saranno […]

