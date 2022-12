In Italia sono numerose le opportunità di finanziamento per la realizzazione, l’ampliamento o il miglioramento degli impianti energetici. Solo per citarne alcune, sono disponibili il Conto Termico, l’Ecobonus, il Superbonus, l’incentivo per le Comunità Energetiche Rinnovabili, eccetera. Nonostante una buona cornice normativa, però, sia il teleriscaldamento sia le fonti energetiche rinnovabili termiche soffrono sicuramente di […]

Potrebbe interessarti anche: