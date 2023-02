Nell’ambito della gestione dei fondi previsti dal Pnrr per lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, il Mase ha pubblicato le Linee guida per i soggetti attuatori, per offrire un punto di riferimento che riassuma il quadro degli impegni del soggetto attuatore titolare di progetti finanziati con fondi Pnrr, nell’ambito delle misure assegnate alla responsabilità […]

Potrebbe interessarti anche: