Una delle aree potenzialmente più interessanti per la decarbonizzazione del nostro Paese è, senza dubbio, il teleriscaldamento per il settore termico. Le statistiche, infatti, mostrano come tale soluzione tecnologica copra solamente il 3% della domanda termica, ancora troppo dipendente dal gas naturale e dai prodotti petroliferi. Convertire soluzioni individuali basate su combustibili fossili in reti […]

Potrebbe interessarti anche: