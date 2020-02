Sarà in consultazione fino al 28 febbraio il documento in cui l’Arera presenta gli orientamenti iniziali in materia di regolazione del servizio di misura nel settore del telecalore. Link e documenti utili: Il testo Il link alla consultazione Potrebbe interessarti anche:Arera, piano strategico 2019-2021 in consultazioneTeleraffrescamento e teleriscaldamento in Italia: il primo rapporto GSETeleriscaldamento, l’elenco […]

