Il documento del Gestore dei Servizi Energetici contiene i dati aggiornati alla fine del 2017.

Il teleriscaldamento (TLR) in Italia è oggi una realtà diffusa e consolidata: alla fine del 2017 erano in esercizio 295 reti in 238 territori comunali, per oltre 9 GW di potenza termica installata. Se si considera il solo settore residenziale, il TLR soddisfa circa il 2% della domanda complessiva di prodotti energetici per riscaldamento e […]

