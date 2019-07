La Determina Arera.

L’Arera ha pubblicato ieri, 10 luglio, la Determina che definisce, in materia di titoli di efficienza energetica, il contributo tariffario unitario per l’anno d’obbligo 2018, pari a 248,89 €/Tee. Questo valore, si spega nella Determina, è stato definito con modalità transitorie che tengono conto: delle previgenti regole approvate con deliberazione 435/2017/R/efr, per il periodo compreso […]

