L’Arera ha pubblicato gli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia per il 2020. Come da tabella allegata alla determina Efc/01/2020 (immagine e link in basso), tra i distributori di energia elettrica l’obbligo di acquisto di certificati bianchi maggiore è per E-distribuzione, con 2,693 milioni di titoli di efficienza energetica. […]

