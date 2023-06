Il Gse non può respingere la richiesta cumulativa di verifica e certificazione dei risparmi energetici per un intero gruppo di impianti a fonti rinnovabili, se ci sono degli errori nella documentazione che riguardano un solo impianto. Questo, in sintesi, il motivo che ha portato il Consiglio di Stato ad accogliere il ricorso di una società […]

