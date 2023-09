Aumentare le produzioni “made in Europe”, diversificare le catene di approvvigionamento, puntare di più sul recupero e riciclo di materiali. Sono le tre vie da seguire per contrastare la concorrenza cinese e non solo (anche americana e di altri Paesi) nel settore delle tecnologie energetiche pulite, ridurre la dipendenza dalle importazioni, rilanciare le industrie europee, […]

