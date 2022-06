Le sanzioni fino a 100mila euro, introdotte dal decreto Frodi per i tecnici che fanno attestazioni false, si applicano a tutti i bonus edilizi. Mentre l’obbligo per gli stessi tecnici di avere una polizza, con massimale pari almeno agli importi dell’intervento, vale solo per i lavori incentivati con il Superbonus. Questo è uno dei tanti chiarimenti che […]

Potrebbe interessarti anche: