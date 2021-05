La Soprintendenza non può bocciare la realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto con motivazioni generiche, senza aver valutato le caratteristiche peculiari del luogo e del progetto. Questo il succo della sentenza (link in basso) del Tar Lombardia che ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Gussago, in base al parere negativo vincolante […]

