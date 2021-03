Il Tar Lazio, con una recente ordinanza anticipatoria del merito (n. 1436 del 5 marzo 2021, allegata in basso), ha stabilito che la normativa prevista dal decreto Semplificazioni in materia di decadenza e riammissione agli incentivi (art. 56), trova applicazione non solo ai progetti di efficienza energetica ma anche ai progetti inerenti la produzione di […]

