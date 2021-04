Con una recente sentenza, il Tar Lazio ha respinto il ricorso della società Zeus (poi finita in liquidazione) contro la Regione Basilicata, in merito alla richiesta di risarcimento danni per la tardiva autorizzazione a costruire un impianto eolico. La società, infatti, a gennaio 2011 aveva avviato le procedure amministrative necessarie a realizzare un parco eolico […]

