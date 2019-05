Con due sentenze il TAR del Lazio ha annullato la comunicazione del GSE che prevedeva la restituzione entro l'anno dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente per poter continuare a fruire degli incentivi dei conti energia III, IV e V.

Il Tar del Lazio ha annullato, con due sentenze (allegato in basso) la comunicazione del GSE del 22 novembre 2017 in cui l’ente gestore comunicava agli operatori che avessero fruito dei benefici fiscali (detassazione) previsti dalla Tremonti Ambiente che avrebbero dovuto rinunciarvi (termine poi prorogato al 31/12/2019) per poter continuare a fruire delle tariffe incentivanti […]

