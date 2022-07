Per utilizzare il Superbonus per lavori su un edificio collabente (cioè fatiscente e inagibile), anche se non è richiesto un Attestato di prestazione energetica iniziale, bisogna comunque attestare, anche tramite autocertificazione, che questo edificio aveva un impianto preesistente di riscaldamento. È il chiarimento fornito dalla viceministra del ministero delle Finanze, Laura Castelli, nel rispondere a […]

