I tetti di spesa per fotovoltaico e sistemi di accumulo quali interventi trainati nell’ambito del superbonus sono da ritenersi non solo distinti nella loro applicazione ma anche pienamente cumulabili. In altre parole, si potranno detrarre al massimo 48.000 euro per il fotovoltaico e ulteriori 48.000 euro per lo storage, raggiungendo un tetto finale complessivo di […]

