Nuovo accordo, il primo di questo genere in Liguria, di Intesa Sanpaolo per la cessione di crediti fiscali legati al Superbonus. La banca, infatti, cederà crediti per un valore fiscale complessivo di 500 milioni di euro (per 4 anni) a Unoenergy, uno dei principali operatori privati sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, […]

Potrebbe interessarti anche: