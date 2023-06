A partire dall’anno d’imposta 2022, cioè quello per cui si stanno pagando attualmente le tasse, sono previste delle deroghe all’obbligo in capo ai CAF e ai professionisti abilitati di conservare la documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili, come il Superbonus. Questo in base alle modifiche all’art. 5, commi 1 e 3, del Dl 175/2014, […]

Potrebbe interessarti anche: