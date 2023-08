Non si può usare la “remissione in bonis” per sanare la mancata comunicazione all’Enea nei termini previsti (90 giorni) dell’asseverazione del tecnico, per la fine dei lavori agevolati con il Superbonus. Di conseguenza, non si può nemmeno sanare l’omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Questo il […]

Potrebbe interessarti anche: