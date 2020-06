Come sappiamo, è iniziato dalla Camer l’iter parlamentare per la conversione in legge del DL Rilancio e il 29 maggio scorso Ance ha presentato in audizione alla V Commissione Bilancio le proprie proposte di modifica del Superbonus, la maxi detrazione del 110% sull’edilizia (vedi video in basso) “per evitare che questa misura risulti inefficace”. Le […]

Potrebbe interessarti anche: