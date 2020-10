Il superbonus del 110% nell’edilizia potrebbe avere diversi miglioramenti, alcuni già con la conversione in legge del decreto Agosto. Lo ha spiegato il presidente della Commissione Industria del Senato Gianni Girotto (M5S), illustrando su quali punti si sta lavorando per potenziare la maxi detrazione fiscale e per chiarire alcuni aspetti che rischiano di limitare la […]

Potrebbe interessarti anche: