Le varianti in corso d’opera alla Cilas rappresentano delle integrazioni e, come tali, non comportano l’introduzione di nuove date di riferimento. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate e sicuramente interesserà molti: la data di presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus è, infatti, determinante per capire se si ha accesso alla detrazione, […]

Potrebbe interessarti anche: