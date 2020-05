Ridurre le responsabilità per i professionisti, accelerare l’utilizzo dei crediti di imposta, rendere disponibile la liquidità in tempi brevi, e agevolare gli interventi di sistemazione del verde, teleriscaldamento e sostituzione infissi con il Superbonus al 110%. Sono queste alcune delle richieste che Finco – Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi e opere specialistiche per le costruzioni […]

Potrebbe interessarti anche: