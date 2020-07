L’articolo 119 del Decreto Rilancio, nella parte riguardante la nuova detrazione fiscale al 110% e il fotovoltaico, al comma 7, prevede che “la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto consumata in sito”. Ma cosa sottintende esattamente quanto indicato nel comma 7? La domanda è tra le diverse giunte in […]

