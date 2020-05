Ci sarà, e come sarà, il nuovo superbonus del 110% per una serie di interventi nell’edilizia? È la domanda che molti cittadini, associazioni e imprese si stanno ponendo in queste ore, mentre il Governo sta elaborando il “decreto Maggio” ora ribattezzato “decreto Rilancio”, che includerà diverse misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus e rilanciare l’economia italiana. […]

