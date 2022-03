La superficie del tetto freddo, non disperdente, non rientra nel calcolo della superficie lorda da coibentare per accedere al Superbonus nel caso di lavori di isolamento termico delle superfici disperdenti opache verticali, orizzontali o inclinate. Inoltre, per ottenere la maxi detrazione anche per i lavori di isolamento della superficie non disperdente è necessario associare quest’ultima […]

