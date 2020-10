Inizia ad arricchirsi l’offerta di prodotti finanziari dedicati al Superbonus del 110% in edilizia e, in particolare, alla possibilità di cedere alle banche il credito corrispondente alla detrazione fiscale e anticipare alle imprese la liquidità necessaria per sostenere gli sconti in fattura a favore dei clienti/committenti dei lavori. Come spiegato in questo articolo ai primi […]

Potrebbe interessarti anche: