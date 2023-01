Non si placano le proteste delle imprese edili contro le storture del meccanismo per cedere i crediti fiscali, connessi al Superbonus. Non si parla solo dei crediti bloccati (cosa che non permette alle aziende di proseguire i lavori), ma anche di speculazioni finanziarie messe in atto dai soggetti che dovrebbero rilevare questi crediti, con tassi […]

