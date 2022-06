Sui compensi per i servizi professionali resi in relazione al Superbonus (rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità), e sui quali si è applicato lo sconto in fattura (art. 121 del decreto Rilancio), non si applica la ritenuta del 20% ex art. 25, dpr 600/73. In pratica, non ci sono obblighi di sostituzione di […]

