Se gli impianti sono di proprietà condivisa anche solo per le tratte che vanno dai contatori fino all’allaccio condominiale, l’unità abitativa non può ritenersi “funzionalmente indipendente” ai fini dell’accesso al Superbonus. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in un recente interpello (documento in basso) riguardo alla definizione che può essere decisiva per accedere alla […]

Potrebbe interessarti anche: