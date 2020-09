Il Superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale. L’annuncio arriva dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervistato dalla Stampa per l’edizione in edicola oggi, 4 settembre, (qui il link alla trascrizione dell’intervista, dal profilo FB del ministro). Intendimento analogo per “tutto il pacchetto per l’innovazione e il trasferimento tecnologico” e la decontribuzione per […]

