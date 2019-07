Le principali agevolazioni fiscali per gli investimenti delle imprese in nuovi beni strumentali, tra cui rientrano anche gli impianti fotovoltaici.

Super-ammortamento e “Nuova Sabatini”: continuiamo ad approfondire gli articoli del DL Crescita recentemente approvato in via definitiva dal Senato che riguardano più da vicino il mondo dell’energia (testo e sintesi delle principali misure sull’energia in fondo). Al super-ammortamento è interamente dedicato il primo articolo del provvedimento, che reintroduce (dal 1 aprile fino al 31 dicembre […]

