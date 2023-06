L’Autorità per l’energia e le reti, con la delibera 247/2023 (in basso), ha approvato il nuovo meccanismo di remunerazione per i sistemi di accumulo, cioè il sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui all’articolo 18 del D.lgs. 210/2021. Le disposizioni sono immediatamente efficaci nei confronti di Terna e del Gme, […]

