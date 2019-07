Approvato un emendamento a una proposta di legge che prevede contributi alle batterie da abbinare a impianti domestici.

Dopo Veneto e Lombardia, anche il Friuli Venezia Giulia si appresta a varare incentivi per le batterie da abbinare al solare, anche se qui la misura è ancora lontana dall’entrare in vigore. E’ stato infatti approvato dal Consiglio regionale un emendamento a una proposta di legge che prevede uno stanziamento di 200 mila euro per […]

