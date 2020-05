L’era post-litio ancora non si vede all’orizzonte. È questa la conclusione cui sono giunti i ricercatori dell’Istituto tedesco Helmholtz di Ulm (HIU) e del Technion-Israel Institute of Technology. Non solo, secondo i partecipanti al convegno di tre giorni sul futuro dell’accumulo elettrochimico, “la ricerca di tecnologie post ioni di litio è sbagliata nella sua essenza”. […]

