La chiave per avere un sistema energetico al 100%, o quasi, a fonti rinnovabili dovrà passare attraverso tutte le forme di stoccaggio delle fonti energetiche che, per loro natura, non sono sempre generate nel momento del consumo. Tra le diverse tipologie di accumulo, soprattutto stagionale, sebbene ancora poco conosciute, una notevole potenzialità ce l’hanno quelle […]

Potrebbe interessarti anche: