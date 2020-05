L’obiettivo che si è posta Form Energy, start-up americana finanziata, tra gli altri, anche dal fondo per le tecnologie innovative di Bill Gates (Breakthrough Energy Ventures), è di quelli veramente ambiziosi: realizzare una batteria per l’accumulo energetico di lunga durata (150 ore), competitiva con le batterie al litio in termini di costi per kW installato, […]

Potrebbe interessarti anche: