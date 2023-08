I nuovi standard per gli impianti di riscaldamento che si stanno discutendo a livello europeo vieterebbero dal 2029 la nuova installazione di caldaie a gas autonome, ma permetterebbero ancora di adottarle se abbinate al solare termico o in cogenerazione. Inoltre, si stanno esaminando “eccezioni” ai nuovi limiti per le situazioni in cui sia “difficile e/o […]

Potrebbe interessarti anche: