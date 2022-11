La Regione Emilia-Romagna aprirà un bando di 5 milioni di euro da assegnare alle start up innovative che propongono progetti anche in efficienza energetica e energia rinnovabile. Sulla stessa linea dei contributi regionali da assegnare per i progetti di R&S su energia, questo bando “Sostegno allo sviluppo delle start up innovative” (allegato in basso) si […]

