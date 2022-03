Rinnovabili subito, per “liberare” 18 miliardi di metri cubi di gas con 60 GW di nuova potenza Fer in tre anni, pompe di calore nel residenziale, per risparmiare altri 10 mld mc di metano, e due nuovi rigassificatori, per diversificare gli approvvigionamenti su altri 16 mld mc. Questa la ricetta contro la crisi energetica proposta […]

